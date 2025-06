Le PSG a trouvé son camp de base pour la Coupe du monde des clubs

La Californie, c’est clair pour le PSG.

C’est bon, le club parisien sait où il va poser ses valises pour le début de sa Coupe du monde des clubs. Direction Irvine, dans la banlieue de Los Angeles, pour s’installer sur le campus de l’université locale, a annoncé la FIFA ce mardi.

Le calendrier est déjà planifié : arrivée prévue le 10 juin, premier round face à l’Atlético de Madrid au Rose Bowl de Pasadena (l’antre mythique où Roberto Baggio a vu sa carrière tourner au ralenti en 1994), puis Botafogo dans la nuit du 19 au 20. Pour le dernier match de poule, ce sera à Seattle, contre les Sounders.

Terrains et salles de muscu attitrés pour chaque équipe

Sans surprise, les futurs rivaux du PSG durant les matchs de groupe ont eux aussi opté pour des camps proches de la côte Ouest. Botafogo a planté sa tente à Santa Barbara, ville balnéaire chic de Californie, pendant que l’Atlético s’est offert le luxe de s’entraîner dans l’imposant Los Angeles Memorial Coliseum, futur théâtre des JO de 2028.

Et comme la FIFA aime quand tout est bien huilé, chaque équipe aura ses terrains d’entraînement attitrés et ses salles de muscu. Le secrétaire général Mattias Grafström a même sorti le communiqué corporate : accueil chaleureux, environnement top niveau et « communautés locales » prêtes à accueillir les équipes dans les meilleures conditions.

Et si jamais tout roule pour les champions d’Europe, cap à l’est pour la suite de la phase finale : Atlanta, Philly, puis New York pour les derniers rounds.

Un joli road-trip en somme.

Luis Enrique a pour objectif « d’aller au bout » de la Coupe du monde des clubs