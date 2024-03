Le but contre son camp de l’année a été marqué au Chili

Une action lunaire, dans tous les sens du terme.

S’il existait un prix Puskás pour récompenser le plus beau but contre son camp de l’année, Daniel Vicencio serait d’ores et déjà un sérieux prétendant. Dans la rencontre de seconde division chilienne entre l’Universidad de Concepción et San Marcos (1-3), le défenseur de l’équipe locale a intercepté un centre vers sa surface. Le ballon s’est alors envolé à plusieurs dizaines de mètres dans les airs, avant de retomber à la surprise générale dans son propre but. Le gardien comme les défenseurs s’étaient en effet arrêtés de jouer, pensant visiblement que le cuir finirait hors du terrain.

⚽️🟡🔵👉, 1-1, 45’, D. Vicencio PARA NO CREER. U. De Conce logró empatar el partido en este #MarchdayDomingo luego de este inexplicable autogol del defensa de San Marcos de Arica. pic.twitter.com/034tZZNbog — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 3, 2024

Bien essayé d’aller protester à trois contre l’arbitre assistant pour lui remettre la faute dessus, mais personne n’est dupe.