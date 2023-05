Le Barça bat Osasuna au bout de l’ennui

FC Barcelone 1-0 Osasuna

But : Alba (85e) pour les Blaugrana Expulsion : Jorge Herrando pour Osasuna (27e)

Solide leader de la Liga, le FC Barcelone a assuré l’essentiel au Camp Nou ce mardi face à une équipe d’Osasuna pourtant rapidement réduite à dix (1-0). Après un début de match rugueux, outrageusement dominé par les Catalans, Alejandro Balde a montré l’exemple en éliminant Diego Moreno d’un grand pont, mais sa frappe n’a pas inquiété Aitor Fernández (14e). Toujours dans le couloir gauche, Balde a débordé avant d’ajuster son centre pour Pedri, mais le milieu espagnol, pourtant à six mètres du but, a trop ouvert son pied (25e). Dans la foulée, les Rojillos vont se retrouver à dix : lancé en profondeur par Frenkie de Jong, Pedri a filé vers le but avant de se faire agripper par Jorge Herrando, en position de dernier défenseur. Carton rouge incontestable pour son premier match en Liga (27e). Ainsi va la vie.

Malgré deux changements au retour des vestiaires, les hommes de Jagoba Arrasate n’ont jamais réussi à exister dans cette rencontre à sens unique. Sur un centre de l’intenable Pedri, il faut un exploit du portier d’Osasuna pour empêcher De Jong d’ouvrir le score (56e). Juste après avoir remplacé Busquets, Ferran Torres a cru marquer l’un des buts gags de l’année : sur une énième projection tranchante de Pedri, Robert Lewandowski a joué le ballon vers la surface, mais Fernández était dessus en premier. Sa relance, plein axe, a alors atterri dans les pieds de Torres, mais la frappe de l’international espagnol a frôlé le montant (76e). Dans la foulée, Lewandowski s’est vu refuser un but pour une position de hors-jeu (79e), avant que l’entrant Jordi Alba ne marque l’unique but de la rencontre : le Polonais a centré vers De Jong, qui a décalé intelligemment de la tête pour Jordi Alba, qui n’a plus eu qu’à reprendre ce bonbon d’une reprise de volée sublime du gauche pour crucifier Fernández (1-0, 85e). Osasuna, qui jouera sa finale de la Coupe du roi samedi face au Real Madrid, peut se féliciter de n’avoir perdu que sur le plus petit score tout en alignant une grande partie de ses habituels remplaçants. De son côté, le Barça compte provisoirement 14 points d’avance sur son dauphin madrilène à cinq journées de la fin du championnat.

Autrement dit, le service merchandising du Barça peut déjà imprimer les T-shirts à la gloire d’un nouveau titre.

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Christensen (Garcia, 52e) Balde (Alba, 75e) – De Jong, Busquets (Torres, 75e), Pedri – Raphinha (Dembélé, 52e) Lewandowski, Gavi. Entraîneur : Xavi.

Osasuna (4-3-3) : Fernandez – Moreno, Garcia Lugea, Herrando, Sanchez – Oroz (Muñoz, 46e), Torro (Cruz, 59e), Ibanez – Benito (Hernandez, 69e), Avila (Kike Garcia, 59e), Garcia Santos (Barja, 46e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.

