L’avenir de Pierre Sage ne sera fixé qu’à la fin de la saison

Il est trop tôt pour faire un choix.

David Friio, le directeur sportif de l’OL, a évoqué ce lundi soir sur les antennes d’OL Play l’avenir de Pierre Sage, qui est à la tête de l’équipe depuis la mise à pied de Fabio Grosso le 30 novembre dernier, comme entraîneur du club rhodanien. Selon lui, la décision ne sera pas prise avant la fin de la saison.

🗨 « Nous sommes dans la bonne direction » ☑ 🎙 Notre Directeur sportif, David Friio, s'exprime sur le maintien et revient sur le déclic qui s'est produit début décembre 2023 ! 🔴🔵 ⏯ Retrouvez son interview en intégralité sur notre chaîne YouTube 👉 https://t.co/uzVEqBq1Qx — Olympique Lyonnais (@OL) March 18, 2024

« Pour Pierre, nous prendrons une décision en fin de saison. Le club se posera et étudiera la meilleure chose à faire. Quand il arrive, c’était au match le match. Il voulait aider le club et on avait ciblé que c’était lui qui prendrait en main l’équipe mais on avait pas l’idée sur le long terme, a déclaré David Friio. Maintenant, il est installé. Il a totalement basculé avec un costume de coach […] Bien sûr il n’avait pas l’expérience du haut niveau et de la gestion d’un groupe comme n°1. On discute quotidiennement avec lui. Il est très réceptif et très intelligent. Il percute tout de suite et progresse de jour en jour. Ses prises de parole ne sont plus les mêmes qu’au début. Et c’est vraiment encourageant. » Pierre Sage, qui a remporté 14 de ses 19 matchs (toutes compétitions confondues) comme entraîneur de Lyon, va, s’il veut continuer de diriger une équipe professionnelle, devoir passer son Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF) pour éviter à son club de régler la coquette amende de 25.000 euros par match disputé sans être en règle.

Le suspense est insoutenable.

Lyon officialise la vente de sa franchise OL Reign