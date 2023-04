L’Autorité nationale des jeux surveille le cas de Neymar

Après les tapages à Bougival, Neymar réussit à déranger derrière son PC.

Neymar, toujours en convalescence à cause de sa blessure à la cheville subie contre Lille, le 19 février dernier (4-3), passe son temps en jouant au casino en ligne. Chacune de ses sessions, réalisées dans le cadre d’un partenariat commercial avec Blaze (opérateur non agréé en France) est diffusée sur sa chaîne Twitch. Or, cette pratique, avec un opérateur non agréé, est interdite sur le territoire français. En faire la promotion depuis l’Hexagone est également illégal.

Selon RMC Sport, cette activité de Neymar serait surveillée de près par les services de l’Autorité nationale des jeux (ANJ). En effet, la publicité réalisée autour de cette opération gène l’ANJ, qui doit encore déterminer si Neymar effectue réellement ses « lives » depuis le territoire français. L’ANJ essaierait ainsi de prouver que le public français est réellement touché par les vidéos du Brésilien.

Pour une fois qu’il joue…

