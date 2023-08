Laurent Blanc : « Un bon point de pris pour Lyon »

Encore une sortie qui devrait faire plaisir aux supporters.

Quelques minutes après Corentin Tolisso, qui a expliqué que l’OL actuel n’avait rien à voir avec celui de 2002-2003, Laurent Blanc est venu débriefer auprès de Prime Video le nul apocalyptique de son équipe à Nice (0-0). Et le Président n’était pas si déçu : « On a ouvert le compteur. On était obligé de se contenter de ce point. On avait de meilleures intentions. Mais on a préservé un nul qui n’était pas évident. Un bon point de pris pour Lyon. On a aligné des joueurs offensifs. On avait l’intention de jouer, pas dès le début. Je pensais que Nice allait nous mettre sous pression lors des dix premières minutes. Ça n’a pas été le match de l’année, mais on était venu chercher quelque chose ici. On s’en contente. J’aime le jeu, il n’y en a pas eu assez, mais de la part des deux équipes. »

L’entraîneur lyonnais a ensuite eu un mot sur le mercato, qui se terminera vendredi prochain : « Tous les entraîneurs savent qu’il peut se passer n’importe quoi jusqu’à la fin du mercato, tu as peur qu’à tout moment une offre arrive. On est soumis à cela. On ne peut pas faire ce qu’on avait prévu de faire. Le club fait tout pour essayer de prendre des joueurs, j’espère qu’on va réussir. » Avant d’être plus loquace en conférence de presse sur ce sujet, en évoquant le dossier du Ghanéen Ernest Nuamah : « Il sera à Lyon, il est déjà à Lyon d’ailleurs. Je pense qu’il sera officiellement joueur lyonnais la semaine prochaine. Il va nous amener ce qu’il est capable d’amener, il est plein de gaz, plein de jus. C’est un très jeune joueur. Il va nous amener un peu de concurrence devant. C’est une bonne chose d’amener de la concurrence, pour tout le monde. Plus il y aura de concurrence, mieux ce sera. »

Mais toujours aucune garantie autour de l’avenir de Bradley Barcola.

