L’anecdote de Craig Bellamy sur une garde-à-vue de Jerzy Dudek

Liverpool savait faire la fête, mais pas la terminer.

Invité à revenir sur ses années passées à Liverpool dans le podcast The Overlap, le fantasque Craig Bellamy a raconté une très belle anecdote sur Jerzy Dudek. Au micro de Gary Neville, l’ancien international gallois est revenu sur les moments marquants de sa carrière, notamment son affaire de club de golf utilisé pour frapper John Arne Riise, lors d’un stage préparatoire aux phases finales de Ligue des champions, en 2007. Une histoire désormais assez connue, à laquelle il a rajouté un peu de piment, au sujet de son goal de l’époque. « Jerzy Dudek est sorti ce même soir, introduit l’ex-milieu de terrain. Il lui a été demandé de quitter le bar et il ne voulait pas partir. Ils ont fait venir la sécurité, puis la police, et alors qu’il se faisait maîtriser par les officiers, il a mis un coup de tête à un agent de sécurité. »

Une histoire parmi tant d’autres jusqu’ici, et presque courante pour le football anglais. Sauf que celle-ci ne s’arrête pas là, puisqu’il a fallu aller chercher le gardien au poste de police, avant de constater les dégâts de l’embrouille Bellamy-Riise : « Ils ont dû le mettre dans un fourgon et l’emmener au poste. Du coup, Rafa a dû aller au commissariat pour faire sortir Jerzy, et après, il est rentré, et John Arne est allé le voir et il a dû aussi s’occuper de moi. » Rafa, c’est évidemment Rafa Benitez, entraîneur des Reds, et vainqueur de la Ligue des champions en 2005.

Merci Craig Bellamy pour la petite histoire.

Les supporters de Toulouse félicités par la police de Liverpool