Yoann Barbet a trouvé un nouveau point de chute

L’ancien capitaine de Bordeaux Yoann Barbet rejoint Al-Riyadh. Après avoir résilié son contrat avec les Girondins, le natif de Libourne, parti faire carrière en Angleterre avant de revenir en Gironde en 2022, a signé pour un an, plus une en option, avec le club saoudien. Quatorzième (sur 18) de la Saudi Pro League la saison dernière, l’équipe de la capitale est entraînée par Sabri Lamouchi, ancien coach de Rennes. Elle possède une autre particularité, celle de n’avoir aucune star internationale dans son effectif. Excepté Yoann Barbet, donc.

« J’y ai laissé des plumes, mais je n’ai jamais triché. Je m’étais imaginé plusieurs fins mais certainement pas celle-ci, avec ce sentiment de dégoût et de colère, avait commenté le défenseur central de 31 ans lors de son départ de Bordeaux. Une énorme pensée à tous les salariés qui souffrent aujourd’hui… Le club connaît aujourd’hui les heures les plus sombres de son histoire, et j’espère qu’il renaîtra le plus rapidement possible de ses cendres, pour nous faire rêver comme il a pu le faire pendant tant d’années. »

On ne peut pas dire qu’il quitte un bon projet sportif pour un autre bon projet sportif.

