La Premier League approuve le hors-jeu semi automatique pour la saison prochaine

Après les ball boys, l’Angleterre s’attaque à la cause du hors-jeu.

La Premier League a annoncé ce jeudi que l’ensemble des clubs avait approuvé à « l’unanimité » la mise en place du hors-jeu semi automatique à partir de la saison prochaine. Dans son communiqué, la ligue de football britannique précise que la technologie devrait « être introduite après l’une des pauses internationales d’automne ». Autrement dit, les arbitres vont débuter la saison 2024-2025 sans leur nouveau joujou et il faudra attendre la mi-octobre profiter de cet outil qui permettra de détecter un hors-jeu grâce à des capteurs disposés dans les travées du stade ainsi que dans le ballon. Le nouveau système détermine la position exacte de l’attaquant en moins de trente secondes, contre plus d’une minute pour la VAR actuelle.

