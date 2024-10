La mésaventure d’Álvaro Morata, forcé à déménager

Et la palme du bad buzz est attribuée à Marco Ballarini !

Resté muet après son entrée en jeu sur la pelouse du Bayer Leverkusen, mardi en Ligue des Champions (1-0), l’attaquant de l’AC Milan Álvaro Morata a dû faire face à une situation autant inconfortable qu’inhabituelle à son retour à la maison. Le maire de Corbetta, petite ville de la périphérie de Milan, a jugé bon de dévoiler le lieu de vie où le joueur espagnol et sa famille ont posé leurs cartons récemment, via un photomontage posté sur son compte Instagram.

Dans la série, ça n’arrive qu’en Italie : le maire de Corbetta annonce sur Instagram (à la manière de @FabrizioRomano) qu’Alvaro #Morata a décidé de poser ses valises dans sa ville pour y habiter. L’attaquant espagnol le “remercie d’avoir violé sa vie privée” et déménage 🏡 pic.twitter.com/dgF9X5rUM7 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) October 3, 2024

On peut y voir le capitaine de la Roja poser avec un maillot floqué « Corbetta », montage sous lequel Marco Ballarini se satisfait de pouvoir accueillir un citoyen aussi célèbre parmi ses administrés. Une initiative qui a irrité Morata au plus haut point, dénonçant aussitôt sur ses réseaux sociaux une violation de sa vie privée et « l’incapacité du maire à protéger ses citoyens ». Une situation dont le néo-milanais se serait volontiers passé, lui qui se voit, selon ses dires, contraint de déménager au plus vite.

La preuve qu’il n’y a pas qu’en Espagne que les gens sont irrespectueux.

