La Ligue 2 ne comptera que 20 clubs à la reprise

Et pendant ce temps, Guingamp attend toujours de savoir quelle adresse rentrer sur son GPS.

Alors que la Ligue 2 fait son retour ce samedi, on ne sait toujours pas qui d’Annecy ou Sochaux y évoluera cette saison. Seule certitude, selon les informations de L’Équipe, les deux clubs ne s’y croiseront pas. Alors que le club haut-savoyard poussait pour une deuxième division à 21 écuries, la LFP a tranché pour que seules 20 équipes soient présentent à la reprise. Rappelons que la Ligue 2 passera à 18 lors de la saison 2024-25.

Annecy, qui avait tenté d’être repêché après les incidents survenus entre Bordeaux et Rodez, est désormais suspendu à l’avenir de Sochaux. Les Lionceaux ont eu rendez-vous avec le CNOSF ce lundi et devrait avoir une réponse ce mardi. En cas de retour favorable le FCSM n’aurait alors plus besoin que de l’aval de la DNCG pour évoluer en Ligue 2 à la reprise. Dans le cas contraire, Annecy serait repêché.

Pour le plus grand bonheur d’Aimé Jacquet.

Kylian Mbappé au Real Madrid : ok, mais pour jouer où ?