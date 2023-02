Pronostic Sochaux Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux domine Annecy

La course pour la montée en Ligue 1 est intense avec une équipe de Sochaux qui lutte face à Bordeaux pour décrocher le second accessit à la L1, car Le Havre semble bien parti pour retrouver l’élite. À tour de rôle, les deux équipes alternent entre la 2e et la 3e place du classement ces dernières semaines. La formation doubiste avait connu un passage compliqué avec trois revers de rang, mais s’était reprise fin janvier en s’imposant à Saint-Étienne lors des arrêts de jeu (2-3). Ensuite, le club sochalien avait enchaîné face à Valenciennes (4-0) et contre Rodez (1-2). Lors des deux dernières journées, Sochaux a vu sa progression être stoppée par deux nuls, à domicile face au leader havrais (1-1) et à l’extérieur sur la pelouse de Quevilly Rouen (0-0) qui se classe 7e. Deux bons résultats tout de même au vu de l’adversité. Avec Dossou, Sissoko, Weissbeck ou Doumbia, la meilleure attaque de Ligue 2 se doit de prendre les 3 points lors de la réception du promu, Annecy, s’il veut monter.

Calée en 10e position, Annecy est en train de réussir son opération maintien. Les Hauts-Savoyards se montrent très réguliers dans leurs performances depuis la reprise puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois sur la pelouse de Geoffroy-Guichard au terme d’une superbe rencontre (3-2). Les hommes de Laurent Guyot ont ensuite pris un point à Laval (1-1) avant de disposer d’Amiens (2-0) à domicile avec un but notamment de l’ancien Niçois Bosetti. Malgré sa solidité, Annecy ne s’est imposée qu’à 2 reprises loin de ses bases contre Dijon et Guingamp. Déterminé à récupérer la 2e place, Sochaux pourrait prendre le dessus sur Annecy.

