La Guinée, c’est du sérieux !

La CAN, c’est le 13 janvier, et il est encore temps de monter dans le train de la Guinée.

Opposée ce vendredi à la l’Ouganda dans le cadre de la première journée de qualifications pour la Coupe du monde 2026, la Guinée vite enclenché la marche avant pour prendre les trois points et coller à l’Algérie en tête du groupe G (à égalité avec le Mozambique). Victorieuse deux buts à un, grâce à des réalisations d’Aguibou Camara (Atromitos) et de Seydouba Cissé (Leganés) contre un but de Fahad Bayo pour l’Ouganda, la sélection entraînée par Kaba Diawara a confirmé ses ambitions dans ce groupe. Quand on se permet de mettre le meilleur buteur de Bundesliga, Serhou Guirassy, et un joueur régulier de Ligue des champions, Morgan Guilavogui, sur le banc, c’est effectivement que l’on est sûr de ses forces.

𝙏𝙀𝙍𝙈𝙄𝙉𝙀́ | GUI 2️⃣-1️⃣ UGA Première sortie, première victoire en éliminatoires de la coupe du monde 2026. Grâce à Aguibou Camara (10’) et Seydouba Cissé (92’), le Syli bat l’Ouganda. Bravo les gars. Gbin Gbin So 🔥 #CONORFGF | #FGF | #SyliNational | #GbinGbinSo |… pic.twitter.com/AIJegd60OJ — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) November 17, 2023

Au Maroc, la CAF refusant d’homologuer le stade Général Lansana Conté de Conakry, la Guinée a pourtant aligné une très belle équipe, composée de deux joueurs qui jouent l’Europe avec Le Havre (Mohamed Bayo et Adboulaye Touré), d’Amadou Diawara, parti à Anderlecht après avoir brillé à Naples et Rome, ou encore Ilaix Moriba, milieu de terrain de Leipzig qui n’a joué aucune minute en club cette saison, certainement de manière à être en pleine forme pour les grandes échéances printanières. Pêle-mêle, on pourrait aussi citer le fugace espoir du PSG Antoine Conte ou l’ancien attaquant de Bordeaux, François Kamano. Une équipe qui en jette, alors même que Naby Keita était absent…

Guinée-Algérie, c’est le 3 juin prochain, réservez votre soirée, la qualif’ directe pour le Mondial pourrait déjà en partie s’y jouer.

La Guinée qualifiée pour la CAN