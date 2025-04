La FFF annonce le départ de Landry Chauvin, entraîneur des U18

Au revoir le Chauvinisme.

La Fédération française de football a officialisé dans un communiqué le départ de Landry Chauvin. Aux manettes des U18 cette saison après avoir trimballé son expertise chez les U19 et les U20, l’ex-coach de Sedan, Nantes et Brest était aussi formateur en chef pour le BEFF (brevet d’entraîneur formateur de football), tout en gardant un œil attentif sur les centres de formation et les sections élite des clubs pros, dans le cadre du Programme de performance fédéral.

L’hommage du DTN

Hubert Fournier, le directeur technique national, n’a pas manqué de rendre hommage à celui qui avait rejoint la FFF en juillet 2020 : « Je tiens à remercier Landry pour ces cinq saisons passées parmi nous. Je le remercie pour sa contribution aux très bons résultats de nos sélections de jeunes ces dernières saisons », a d’abord salué l’ancien coach de Lyon.

« Landry a dirigé 48 rencontres internationales et contribué à l’accomplissement des dernières générations d’internationaux en conduisant notamment les U19 en phase finale de l’Euro, en 2022, et en participant à la Coupe du monde U20 la saison suivante en Argentine, dans des conditions difficiles. Je tiens également à saluer son implication dans la formation de nos entraîneurs. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a conclu l’ami de Deschamps.

Il ne nous préparerait pas l’après-Didier, le Divin Chauvin ?

