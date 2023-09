La Fédération espagnole présente ses excuses au monde du football

Au lendemain de la prise de parole de certains cadres de sélection masculine, la Fédération espagnole de football a publié un communiqué dans lequel elle « demande pardon au monde du football pour la conduite inappropriée de M. Luis Rubiales, lors de la finale de la Coupe du monde 2023 », s’adressant spécialement aux « joueuses de la sélection espagnole et de la sélection anglaise ». Signataire de la lettre et président par intérim, Pedro Rocha y condamne « le comportement totalement inacceptable de son plus grand représentant institutionnel ». Il y souligne aussi notamment les conséquences négatives de cette affaire sur « qui ne correspond pas aux valeurs de la société espagnole », cette dernière étant qualifiée d’« exemple de tolérance et de civisme ».

🚨 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF pide disculpas al mundo del fútbol y al conjunto de la sociedad. ℹ️ Léelo aquí: https://t.co/AYEiuj35yn pic.twitter.com/Ntcpzob9BE — RFEF (@rfef) September 5, 2023

Si Rocha qualifie Luis Rubiales comme « l’unique responsable de ses actes devant la société, les organes sportifs et, au besoin, la justice », il en profite pour se dédouaner en soulignant une prise de position qui est « celle de M. Rubiales, pas de la RFEF ». En conclusion, l’intérimaire précise qu’une « enquête approfondie des faits et des mesures subséquentes prises par M. Rubiales a été immédiatement lancée », avant de réitérer sa volonté de célébrer les championnes « comme elles le méritent ».

