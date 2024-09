Ce matin, le réveil a dû piquer.

Même 11 contre 10 pendant la quasi intégralité du match après l’expulsion rapide de Leonardo Balerdi, ce dimanche face à l’OM, Alexandre Lacazette et l’OL ne sont pas parvenus à lancer véritablement leur saison devant leur public. Pire, les Lyonnais ont été battus dans les dernières secondes (2-3) au terme d’un match durant lequel ils n’ont cessé de faire le siège de la surface de réparation marseillaise, sans pour autant parvenir à faire la différence.

« De bonnes raisons de s’en vouloir »

« C’est invraisemblable, cruel, a lâché l’entraîneur rhodanien Pierre Sage après la rencontre. On a laissé notre adversaire en vie et ils ont gardé espoir. Ils ont saisi toutes les opportunités et les petites choses qu’on leur a laissées. Nous on a sept occasions franches pour deux buts seulement. »

Avant de poursuivre : « Il n’y a pas de sentiment de honte mais il y a de bonnes raisons de s’en vouloir, c’est sûr. Même si on a livré un match correct, avec la volonté de gagner. C’est un gros coup au moral. On ne concrétise pas, on redonne trois points à l’adversaire. Le scénario est fou. Si on concrétise en première, on prend le leadership mental de ce match. Mais l’histoire ne s’est pas écrite comme ça. »

Trop sages, les Lyonnais ?

L’OM passe au révélateur avec fracas