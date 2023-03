La banderole anti-Qatar des supporters du Bayern avant le match contre le PSG

Le match était lancé avant même le coup d’envoi dans les tribunes de l’Allianz Arena.

Déjà vainqueur au match aller à Paris, le Bayern Munich a confirmé sa supériorité en Bavière ce mercredi soir (2-0). En plus de voir leur équipe se qualifier pour les quarts de finale, les supporters allemands ont profité de ce match pour faire passer des messages en déployant une banderole qui a retenu l’attention. On y voit une représentation de l’ex-président du club Uli Hoeness effectuant un doigt d’honneur et coupant un bras géant sur lequel se trouvent les logos du PSG et du sponsor Qatar Airways. Le tout est accompagné de l’inscription suivante, en français dans le texte : « Notre boucher abat le bras long du Qatar ». En y regardant de plus près, cette affiche peut être interprétée de différentes manières et comporte quelques références aux deux clubs qui se retrouvaient ce mercredi.

Le message le plus évident est adressé au Qatar, que le Bayern est en train d' »abattre » par l’intermédiaire de sa confrontation contre le PSG malgré ses moyens illimités. Qui de mieux qu’Uli Hoeness, historique opposant aux propriétaires du club parisien, pour symboliser cela ? On note aussi la référence du « boucher », qui renvoie au succès entrepreneurial de l’ancien dirigeant du Bayern dans la charcuterie.

Enfin, les supporters bavarois semblent également s’adresser à leurs dirigeants en associant aux autres éléments le logo de Qatar Airways, propriété de l’État pétrolier et également sponsor du club allemand. Ciblée par cette banderole et maintenant éliminée de la compétition européenne, la direction parisienne aura passé une bien mauvaise soirée.