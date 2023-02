L’après-carrière difficile de Stéphane Dalmat

Un réveil brutal.

Dans un entretien fleuve accordé au Parisien, Stéphane Dalmat est revenu sur sa carrière de footballeur, lui qui a raccroché les crampons en 2012. Passé par Lens, l’OM, le PSG ou encore l’Inter, celui qui a longtemps été considéré comme l’un des grands espoirs du football français à l’orée des années 2000 n’a rien caché. « Pendant près d’un an, j’ai sombré. Ma femme était partie, et j’étais seul dans ma maison à Bordeaux. J’ai cogité, j’ai fait n’importe quoi, avec des idées noires. Je ne m’aimais pas. Alors, j’ai commencé à boire, tout seul. »

En plus de cet épisode dépressif, l’ancien de l’Inter, entre autres, a subi un grave accident de scooter à Bordeaux, en 2017. « Je roule beaucoup trop vite sur un passage de tramway, et je finis sur un poteau. Je suis resté six jours dans le coma et j’ai fait deux arrêts cardiaques. J’ai failli mourir. » Il détaille les longs mois de rééducation qui ont suivi et comment, aujourd’hui, il estime être un miraculé. Côté sport, l’ancien milieu relayeur précise avoir coupé les ponts avec le monde du football professionnel, évoquant des perceptions divergentes entre la France et l’Italie à son égard. « En Italie, on m’aime pour ma gentillesse et ma sympathie. C’est bizarre d’être une idole là-bas et un infréquentable chez soi. » Le Tourangeau détaille également ses projets futurs, avec une volonté farouche de créer un club du côté de Tours.

Les confidences d’un mal-aimé.