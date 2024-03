Capitaine en terre hostile.

Après la débâcle connue ce samedi soir à Décines face à l’Allemagne (0-2), la France doit rapidement se tourner vers la suite. Pas le temps de cogiter, puisque le dernier match avant l’Euro pointe déjà le bout de son nez, lors duquel les Bleus défieront mardi le Chili au stade Vélodrome. L’occasion de se racheter auprès du public français, et pour Kylian Mbappé, sans doute, de réaliser une meilleure partie que face à la Mannschaft. Même si le capitaine français sait qu’il ne devrait pas recevoir un accueil triomphal à Marseille. « Je sais bien que je ne suis pas en terrain conquis là-bas, mais ce n’est pas grave, je n’ai pas de problème avec ça. Je ne prends pas ça personnellement, je comprends aussi, même si c’est la sélection, je reste un joueur du PSG, donc je ne m’attends à ce qu’on me déroule le tapis rouge. Mais ils savent que ça ne va pas changer ma manière de jouer », a rigolé le futur ex-joueur parisien auprès de Téléfoot.

Au sujet de son potentiel départ de la capitale française, Mbappé a répondu ceci : « Je pense que les gens seront au courant et que j’arriverai à l’Euro l’esprit tranquille. Je suis déjà tranquille. Ce n’est déjà plus un sujet au club, personne ne m’en parle, donc il n’y a pas de souci avec ça. » Avant qu’Aurélien Tchouaméni ne confirme encore un peu plus la chose : « Je pense qu’ils (les Espagnols, NDLR) ont vraiment conscience du joueur qu’il est. Même si, à mon avis, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, que ce soit à l’entraînement ou en match, ils vont encore un peu plus se rendre compte de la grandeur du joueur. »

Un secret de polichinelle, en somme.

