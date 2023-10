Mbappé répond aux critiques après son chambrage à Brest

Juste une mise au point.

Kylian Mbappé ne s’est pas privé de chambrer le public brestois au moment d’inscrire le but de la victoire ce dimanche dans le Finistère (2-3). Cela n’a pas plu à tout le monde, notamment au journaliste Bertrand Latour, pour qui « un capitaine de l’équipe de France ne devrait pas faire ça ». Moins d’une heure plus tard, le Kyks a remis ses crampons pour se fendre d’un tacle bien rugueux, avec une pointe d’ironie : « Bah bien sûr, et j’aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier (Achraf Hakimi, NDLR). Certains n’ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau… »

Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau…. https://t.co/KdSDPkSEUC — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 29, 2023

Ça compte comme un triplé ?

Hugo Magnetti : « J'espère qu'ils auront le courage de faire la même chose contre le Bayern ou le Real »