Kylian Mbappé après son but face à l’Allemagne : «  Ça met du respect sur mon nom »

Mission accomplie pour Kylian Mbappé face à l’Allemagne.

Le capitaine des Bleus a assuré la victoire des siens lors de la petite finale de la Ligue des nations, en inscrivant le premier but et en délivrant une passe décisive pour Michael Olise. Après la rencontre, il a dressé un bilan de ce rassemblement en terres allemandes : « On a énormément d’enseignements, positifs comme négatifs, à tirer de ces deux matchs. Mais on ne s’est pas ennuyé. Beaucoup de choses ont été bien faites, d’autres moins. On voulait réagir après la défaite face à l’Espagne, et c’est ce que nous avons fait, surtout contre une équipe d’Allemagne toujours difficile à battre à domicile. On est très satisfaits. »

Grâce à son but en première période – son 50e sous le maillot bleu – inscrit après un joli enchaînement, Mbappé a mis fin à une disette d’un an sans but de plein jeu avec l’équipe de France. En effet, il n’avait marqué que deux fois au cours des douze derniers mois, face à la Pologne à l’Euro et contre l’Espagne jeudi dernier, à chaque fois sur penalty. Il fallait remonter au 5 juin 2024, lors d’un match amical contre le Luxembourg (3-0), pour le voir planter autrement que sur péno. L’attaquant du Real Madrid a d’ailleurs tenu à remettre les points sur les i à ce sujet : « Du doute sur mon inefficacité avec les Bleus ? Non, il y a des passages comme ça. Les gens attendent que je marque, ça met du respect sur mon nom. C’est comme ça. Je suis content de remarquer, mais surtout de gagner, c’est le plus important. »

L’important, c’est son but et les trois points.

Les notes d’Allemagne-France