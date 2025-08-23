S’abonner au mag
Kyle Walker estime avoir été « l’excuse » de la mauvaise saison de Manchester City

Le brassard de capitaine ne serait donc qu’un bout de sparadrap ?

Arrivé à Burnley cet été après près de dix ans passés à Manchester City, Kyle Walker est revenu sur la fin de son aventure mancunienne dans les colonnes du Telegraph. Le latéral droit de 35 ans s’est notamment attardé sur la saison mitigée des Cityzens – troisièmes de Premier League mais avec un bilan décevant – dont il a souffert. « J’étais capitaine et l’équipe n’allait pas bien, a entamé Walker. Il manquait des joueurs importants à une période clé de la saison, et j’avais l’impression d’être pointé du doigt. Je ne dirais pas blâmé, mais j’avais l’impression d’être l’excuse, car j’étais capitaine. »

En froid avec Pep Guardiola, Kyle Walker avait alors prêté six mois à l’AC Milan (seize apparitions). Un choix par défaut : « Avec le recul, aurais-je dû quitter l’équipe ? Probablement pas », précise-t-il. « J’aurais probablement dû rester aux côtés des gars et traverser cette période difficile à leurs côtés. Mais parfois, égoïstement, on se regarde et on se dit : « Bon, je veux partir et vivre une expérience différente. » » Revenu en Premier League, Walker va donc tenter de racheter cette pige amère, en maintenant Burnley.

C’est fini la lutte pour le titre.

Pep Guardiola : « Rodri reste le meilleur joueur du monde »

