Kolo Muani : « L'objectif est atteint, on peut être fiers »

Le deuxième pion chez les Bleus attendra pour RKM.

Pas buteur ce soir mais très actif sur le front de l’attaque et à l’origine du carton rouge grec lors de la victoire française (1-0), Randal Kolo Muani a analysé le match des Bleus au micro de TF1 : « C’était un match un peu compliqué, un peu fermé, ça s’est débloqué grâce au penalty et avec le carton rouge qui a suivi. On a fait le travail tranquillement. J’espère que j’aurai la chance de revenir, on va continuer à travailler. »

Forcément, la fin de la saison était dans toutes les têtes après une saison particulièrement éreintante, terminée avec brio. « On avait à cœur de gagner ce soir devant notre public. L’objectif est atteint, je pense qu’on peut être fiers, on a gagné les quatre matchs qu’on devait jouer. Maintenant, on va pouvoir aller tranquillement en vacances avant une nouvelle saison », a lâché l’attaquant, qui va également devoir gérer son avenir cet été, lui qui est très courtisé en Europe.

Kolo de vacances maintenant.

Deschamps : « C'est du bonheur pour moi d'être avec ce groupe »