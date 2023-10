Kevin Keegan n’aime pas « écouter une femme parler de l’équipe nationale masculine »

Kevin Keegan fait ses 72 ans.

À l’occasion d’une conférence à laquelle elle prenait part, la légende du foot anglais s’est exprimée sur les consultantes féminines qui officient dans les médias lors des matchs de football. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-attaquant ne semble pas particulièrement intéressé par la parité : « Je dois être honnête, je ne suis plus aussi passionné et mon point de vue n’est peut-être pas partagé. Je n’aime pas écouter une femme parler de l’équipe nationale masculine pendant un match, parce que je ne pense pas que ce soit la même expérience. J’ai un problème avec ça. » Keegan ne s’arrête pas là et poursuit son propos, rapporté par The Times : « Si je vois une footballeuse anglaise parler du match Angleterre-Écosse à Wembley, et qu’elle dit “J’aurais fait cela si j’avais été dans cette position”, je ne pense pas que ce soit la même chose. Je ne pense que ce soit tant que ça similaire. »

Le tableau n’est cependant pas tout noir pour celui qui a été fait « officier de l’Ordre de l’Empire britannique pour les services rendus au football britannique ». Il considère ainsi que les présentatrices sont aujourd’hui meilleures que leurs homologues masculins : « Les présentatrices que nous avons aujourd’hui, certaines sont tellement douées, elles sont meilleures que les hommes. C’est une bonne période pour les femmes. » Il pense même à rajouter un petit tacle aux experts actuels, qui polluent trop les matchs selon lui : « Beaucoup d’experts parlent trop. Il ne faut pas continuer de parler, parler, parler. » Pour revenir au football féminin, l’ancien Red de Liverpool avoue tout de même apprécier le développement de la pratique et se remémore quelques souvenirs : « C’est une super période pour le football féminin. Lorsque j’ai été entraîneur de l’Angleterre (de février 1999 à octobre 2000), j’ai été coacher les femmes, et j’avais cette perception de quelle serait la qualité, de quel serait leur niveau. Et elles étaient bien meilleures que ce à quoi je m’attendais. » Au point qu’il en est même venu à se faire humilier sur le terrain : « J’ai joué avec elles et je me suis dit : “C’est fini pour moi”. Je ne pouvais pas toucher le ballon et l’une d’elles m’a mis un petit pont. Ca m’a achevé. »

Cette rancœur pour les femmes au micro ne viendrait-elle pas plutôt de ce petit pont ?

