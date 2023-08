Karim Benzema rate un penalty et Al-Ittihad se casse les dents sur Al-Hilal

Il aura fallu un départ au Moyen-Orient pour que KB9 se loupe dans un Clasico.

Opposés à Al-Hilal dans le Super Clasico saoudien, Karim Benzema et Al-Ittihad ont failli en quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions. Défaits 1-3 à Djeddah, les Tigres se sont inclinés sur des réalisations de Sergej Milinković-Savić, Salem Al-Dawsari (sur penalty) et Malcom, l’ancien des Girondins de Bordeaux, se voyant ainsi éjectés de la compétition. Le propre penalty du Nueve a heurté la base du montant gauche d’Abdullah Al-Muaiouf à la 79e minute, empêchant une fin de match animée entre les ouailles de Nuno Espirito Santo et celles de Jorge Jesus. Après un 3 sur 3, il s’agit de la première rencontre sans but pour le dernier Ballon d’or, qui ne retrouvera pas son comparse Cristiano Ronaldo en finale, quoi qu’il arrive.

❌ Karim Benzema misses penalty pic.twitter.com/IQBefavPkO — Saudi Xtra (@SaudiXtra) August 5, 2023

Il s’est consolé avec des dattes.

