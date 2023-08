Julien Fournier : « Je ne fais pas de la politique, je ne suis pas Malcolm X »

Un an plus tard, l’explication.

Parti de l’OGC Nice en juillet 2022 pour des divergences avec Ineos, Julien Fournier avait vu son nom être mêlé à une trouble affaire de racisme où figurait également Christophe Galtier. Depuis, il avait gardé le silence. Il a finalement pris la parole dans un entretien accordé à Nice-Matin, publié ce lundi, où il est revenu sur le fameux mail accusant l’ancien entraîneur niçois de propos discriminatoires. « Contrairement à ce que les gens ont pu penser, et c’est normal, je ne suis absolument pas à l’origine de cette fuite que je trouve dégueulasse dans la forme et le timing. […] Certaines personnes au club, qui avaient eu connaissance de tout ce qu’il s’était passé, m’avaient reproché d’avoir couvert ce genre de choses. Pour le coup, j’avais été en totale opposition sur ces sujets-là (avec Christophe Galtier, NDLR) durant toute la saison », affirme-t-il.

« Je n’ai jamais cherché de la reconnaissance ou un quelconque soutien. Je ne fais pas de la politique, je ne suis pas Malcolm X, un défenseur de cause, ni un lanceur d’alerte. Je considère juste que le sport dans lequel j’évolue depuis plus de 25 ans est peut-être le seul milieu où il n’y a pas de différences de races et de religions », poursuit le dirigeant, aujourd’hui sans club, après avoir expliqué qu’il n’était « pas fait pour s’entendre avec ces gens-là » à propos d’Ineos. « Faire un mercato en me demandant d’assumer des décisions qui n’étaient pas les miennes, ce n’était pas possible. Je ne pouvais pas assumer ce qui allait se passer », explique-t-il, faisant allusion à un « mercato estival 2022 catastrophique, effectué par des gens qui avaient envie soit de retrouver un pouvoir de décision soit d’en avoir un. » Un retour dans un club français est-il possible ? « Oui, sauf le PSG. Mais ça tombe bien, je ne les intéresse pas du tout », conclut-il.

Dommage, car Campos ne risque pas de faire de vieux os.

