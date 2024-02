Juan Román Riquelme compare un joueur du Real Madrid à Roger Federer

Entre chef d’orchestre, on ne peut que s’admirer.

Juan Román Riquelme, président de Boca Juniors depuis le 17 décembre 2023 et ex-pensionnaire du Barça, n’a pas tari d’éloges concernant certains joueurs du Real Madrid. Deux Merengues ont particulièrement retenu son attention et son admiration : « J’aime le numéro 5 du Real Madrid (Jude Bellingham, NDLR), j’aime Kroos », a déclaré l’Último Diez lors d’un entretien accordé à TNT Sports Argentina, ce mercredi soir, avant de faire une petite comparaison assez cocasse entre le métronome allemand : « Il est ce qui se rapproche le plus de Federer quand il jouait au tennis : il joue avec le ballon puis rentre chez lui, sans prendre sa douche. C’est une chose incroyable ! Avant de poursuivre, Kroos joue au ballon, le gars ne se jette pas par terre, il ne se salit pas, il ne transpire pas. »

"KROOS ES LO MÁS PARECIDO A FEDERER JUGANDO AL TENIS, PUEDE JUGAR A LA PELOTA E IRSE A LA CASA SIN BAÑARSE" Juan Román Riquelme sobre el volante alemán del Real Madrid#LPFxTNTSports pic.twitter.com/yidvbWPJXK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2024

À toutes fins utiles : peu importe votre talent, prenez quand même des douches, au moins pour ceux qui vous entourent.

