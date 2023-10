John Textor vire encore un entraîneur

Laurent Blanc va pouvoir monter un club.

Trois semaines après le limogeage du Président à l’OL, John Textor a remis ça, de l’autre côté de l’Atlantique. L’Américain a en effet remercié Bruno Lage, 47 ans. L’ancien coach des Wolves et de Benfica a tout fait pour mériter cela, puisqu’il est leader du Brasileirão (7 points d’avance sur Red Bragantino après 25 journées). En vérité, le Portugais était bel et bien en train de perdre le fil, après trois défaites de rang et un nul, lundi, qui ternissent son bilan (4 victoires, 7 nuls, 4 défaites).

Bruno Lage não é mais o técnico do Botafogo; Confira o posicionamento institucional desta terça-feira (3) O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipe principal. O Botafogo destaca o profissionalismo,… pic.twitter.com/ySh6ZHw58H — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 4, 2023

Une rencontre pendant laquelle les supporters l’ont d’ailleurs traité d’âne, tandis que son vestiaire lui reproche des choix contradictoires. John Textor a donc préféré arrêter les frais avant que ça ne dégénère. Adjoint de Claudio Caçapa au début de l’été, Lucio Flavio (44 ans) devrait prendre la suite.

Prochaine cible de Textor : Infantino.

