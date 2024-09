Joannin explique pourquoi il n’a pas respecté les consignes de vote des présidents de Ligue 2

Ça risque d’être tendu lors des prochaines réunions.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Bernard Joannin, le président du club d’Amiens, explique pourquoi il n’a pas suivi les consignes de vote des présidents de Ligue 2, qui avaient voté majoritairement pour une arrivée de Cyril Linette, concurrent de Vincent Labrune, au poste de président de la LFP. Mardi, l’outsider a été battu avec la manière par l’ancien président de l’OM qui a récolté plus de 85% des voix. L’ancien dirigeant de PMU, quant à lui, n’a obtenu que deux voix, la sienne et vraisemblablement « celle de Jacky Bonnevay, le représentant du syndicat des entraîneurs, l’UNECATEF », précise le quotidien sportif français. Donc aucune de la part des deux représentants de Ligue 2 au conseil d’administration : Pierre-Olivier Murat, le président de Rodez, et Bernard Joannin, celui de l’Amiens SC.

Très remonté, Patrice Haddad, le président du Red Star, avait exigé quelques explications sur cet affront : « Il y a une majorité à respecter avec des intentions de vote exprimées au collège. J’attends des explications lors du prochain collège ». Elles sont arrivées puisque le big boss de l’Amiens SC, qui assure avoir voté blanc, est revenu sur sa décision. « Le vote du collège était serré, sans dégager une majorité évidente. On savait aussi que Vincent Labrune serait réélu, avec ou sans mon vote. Je me suis engagé auprès des présidents de L2 pour récupérer, d’ici deux-trois mois, une somme importante, j’espère 1,5 M€ par club, après que la LFP aura réduit ses coûts d’exploitation. Je ne me voyais pas être en opposition face à l’équipe en place avec laquelle on va travailler sur ce dossier. »

La prochaine banderole des supporters amiénois est déjà toute trouvée.

Le président de Bastia suspendu huit matchs pour un coup de poing