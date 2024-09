LFP : Cyril Linette obtient une première victoire

Le football français peut-il vraiment basculer ?

C’est jour d’élection à la LFP, pour décider qui de Vincent Labrune, président sortant, ou Cyril Linette prendra la tête de l’instance. La réunion du collège de Ligue 2 a eu lieu ce mardi matin, de 11h à 11h45 au siège de la Ligue. Comme indiqué dans le détail par RMC Sport, Linette a remporté le vote des présidents avec neuf voix en sa faveur, contre sept pour Labrune et deux abstentions.

Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ? Cela implique tout simplement que Bernard Joannin, le boss d’Amiens, et Pierre-Olivier Murat, celui de Rodez, les deux membres de la L2 au conseil d’administration, devront voter Linette. Une petite surprise et deux voix qui n’étaient pas forcément attendues pour l’ancien patron de PMU, les deux dirigeants étant plutôt des soutiens de Labrune. L’inverse serait en tout cas un vrai déni de démocratie et acterait un conflit entre Joannin et Murat et leur collège, ce qui semble tout de même peu probable.

La journée ne fait que commencer.

