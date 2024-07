JO : les Américaines écrasent l'Allemagne

États-Unis 4-1 Allemagne

Buts : S. Smith (11e & 44e), Swanson (26e) & L. Williams (89e) pour les États-Unis // Gwinn (22e) pour l’Allemagne

L’Allemagne a trouvé plus forte qu’elle.

Alors qu’elles avaient très bien démarré leur tournoi olympique, en soumettant l’Australie (3-0), les Allemandes ont ce dimanche subi la loi des États-Unis, troisièmes des Jeux de Tokyo il y a trois ans, mais qui n’ont plus remporté un tournoi mondial (JO ou Coupe du monde) depuis 2019. Après leur net succès contre la Zambie jeudi (3-0, là aussi), Sophia Smith (qui a planté un doublé) et ses collègues en ont collé quatre aux filles de Horst Hrubesch, à Marseille (4-1). Au terme des deux premières journées, les States sont d’ores et déjà qualifiés pour les quarts, tandis que l’Allemagne est à égalité de points (3) avec l’Australie, qui plus tôt dans l’après-midi a signé une victoire d’anthologie contre la Zambie (6-5).

Ça ne vaut pas les exploits de Pauline Ferrand-Prévot, quand même.

Les Bleues craquent sur le gong face au Canada