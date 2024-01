Jean Petit, légende de l’AS Monaco, est décédé

C’est un mardi noir pour l’AS Monaco et l’ensemble du football français qui pleurent la disparition de Jean Petit, à l’âge de 74 ans. Milieu de terrain gracieux, puis entraîneur, recruteur ou même conseiller du président, il a tout vécu sur le Rocher. Après être tombé sous le charme du club de la principauté lors d’une large victoire contre Toulouse (5-0), sa ville natale, il a pu rejoindre les rangs de son club de cœur en 1969. Loyal, il ne quittera plus jamais l’ASM avec qui il remportera deux championnats de France (1978 et 1982) et la Coupe de France 1980.

International français avec douze sélections au compteur, Jean Petit a notamment participé à la Coupe du monde 1978 en Argentine et a été élu joueur français cette année-là par le magazine France Football. Une fois les crampons raccroché, l’amoureux de Monaco a intégré l’organigramme du club, au sein duquel il a collectionné les casquettes différentes : recruteur pour le centre de formation, pour l’équipe pro, membre du staff technique, analyste vidéo, adjoint, entraîneur principal intérimaire et conseiller du président. Il a notamment été l’adjoint d’Arsène Wenger, de Jean Tigana, de Claude Puel, de Didier Deschamps, de Ricardo, de Marco Simone et de Claudio Ranieri, faisant partie intégrante de l’âge d’or du club de la principauté.

Dimitri Rybolovlev veut vendre l'AS Monaco