Jean-Michel Larqué pousse un énorme coup de gueule après le naufrage de Saint-Étienne à Nice

Le coup est rude.

Les réactions sont nombreuses, au lendemain du naufrage de Saint-Étienne, humilié sur la pelouse de Nice. Ancienne gloire des verts, Jean-Michel Larqué n’a d’ailleurs pas mâché ses mots. « Sur les recrues de cet été, je ne connais que Yunis Abdelhamid, un préretraité qui était aux abonnés absents hier. Il ne lui manquait qu’un képi et un bâton pour faire la circulation et dire aux attaquants: ‘Le but c’est par là.’ Il ne se passe rien. Le président est absent 30 jours sur 31, a-t-il fustigé sur RMC. J’ai honte. J’ose espérer que les joueurs, le staff et les dirigeants ont aussi honte, je n’en suis pas sûr. »

Larqué pointe du doigt les dirigeants du club

Une situation qui doit beaucoup à la nouvelle direction du club, vendu cette année au groupe canadien Kilmer Sports, selon Larqué. « Je suis stupéfait aujourd’hui par les désirs des supporters de dire qu’il faut vendre les clubs. Mais regardez ce que sont devenus les clubs historiques vendus à des fonds d’investissement ou des financiers comme Sochaux et Bordeaux… On a craint le pire pour l’OL. Je pense que les gens ont des rêves, mais quand on a une équipe de Ligue 2 qui est montée avec un soupçon de réussite et que la cellule de recrutement qui avait montré ses limites l’an passé continue à œuvrer… »

L’avenir est-il vraiment si sombre ?

