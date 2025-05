Marcus Thuram accusé de violences conjugales, son avocate répond

Alors qu’il doit disputer la demi-finale retour de Ligue des champions avec l’Inter contre le Barça, Marcus Thuram est accusé de violences conjugales et de séquestration. Dans une vidéo diffusée sur TikTok, Charlotte Lavish raconte des évènements qui remonteraient à mai 2022 : « Il m’a enfermé dans sa maison, a pris mon passeport et mes sacs. Quand j’ai enregistré cette vidéo, j’étais déjà enfermée dans sa maison depuis un petit moment. Il m’a attrapé, a pris mon téléphone et a supprimé la vidéo de lui en train de m’attaquer. »

Elle revient également sur une soirée qu’ils auraient passée ensemble : « Une fois que nous sommes rentrés du dîner, j’ai réalisé que je n’avais pas vraiment envie d’être avec lui de manière intime. Il agissait de façon bizarre, alors nous avons décidé de regarder un film. C’est à ce moment-là qu’il m’a agressée. »

🚨🚨 BREAKING ! Marcus Thuram 🇫🇷 est accusé de violences conjugales et d'agression sexuelle sur une femme ! 😱😱 Dans une vidéo relayée sur TikTok, elle décrit les faits, montre des ecchymoses et dénonce un parcours judiciaire difficile. pic.twitter.com/c4BEJ9HEhI — Lives Foot (@livesfoot) May 5, 2025

Le témoignage continue : « Il m’a forcée, et quand j’ai commencé à paniquer, il n’arrêtait pas de dire : “Ne t’inquiète pas, je vais aller à la banque demain après l’entraînement.” Je savais que personne ne me croirait, alors j’ai juste essayé de faire semblant pour pouvoir sortir de là en sécurité. Mais le lendemain, quand il est rentré, il a pris mon passeport, il a pris mes sacs, et il m’a attaquée. » Dans cette vidéo d’une durée de 8 minutes, la jeune femme montre aussi un hématome au niveau du bras.

Maître Jacqueline Laffont Haïk, conseil de Marcus Thuram, présumé innocent, répond dans un communiqué qui a été transmis à So Foot : « Le 23 décembre 2022, il y a donc plus de 2 ans, le procureur de la République de Düsseldorf a rendu une décision de classement de la procédure d’enquête qui avait été engagée à la suite d’allégations d’agression portées par une jeune femme à l’encontre de Marcus Thuram. Ce dernier se réserve le droit d’engager toute action judiciaire qui s’impose. »

