Infantino sur OM-OL : « Pas de place pour la violence dans le football »

Sans doute pas la manière dont la LFP souhaitait exporter la Ligue 1 à l’étranger.

Après l’annulation d’OM-OL, ce dimanche soir, les réactions se multiplient, même en dehors de la France, à l’image de celle de Gianni Infantino. Sur ses réseaux sociaux, le président de la FIFA dénonce ce qui s’est passé dans la cité phocéenne : « Il n’y a absolument pas de place pour la violence dans le football, sur le terrain ou en dehors. »

« De tels événements, comme ceux survenus à Marseille avant le match de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais, n’ont pas leur place dans notre sport ni dans notre société, et j’en appelle aux autorités compétentes pour veiller à ce que les mesures appropriées soient prises », avance ensuite Infantino. Enfin, juste avant de glisser un petit message de soutien à Fabio Grosso, touché lors du caillassage du bus lyonnais, l’Helvético-Italien rappelle que « sans exception, dans le football, tous les joueurs, entraîneurs et supporters doivent être en sécurité pour profiter de notre sport ».

Dommage de ne pas l’avoir également appliqué pour la dernière Coupe du monde.

OM-OL : Une balle dans les pieds des supporters