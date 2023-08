Infantino condamne les agissements de Luis Rubiales après la finale de la Coupe du monde

Gianni le révolutionnaire.

Près de deux semaines après les faits, Gianni Infantino a condamné le baiser forcé de Luis Rubiales à Jennifer Hermoso après la finale de la Coupe du monde remportée par l’Espagne. « Malheureusement, la célébration bien méritée de ces magnifiques championnes a été gâchée par ce qui s’est passé après le coup de sifflet final. Et ce qui a continué à se produire dans les jours qui ont suivi, a écrit le président de la FIFA sur son compte Instagram. Cela n’aurait jamais dû se produire. Mais c’est arrivé, et les organes disciplinaires de la FIFA ont immédiatement assumé leurs responsabilités et pris les mesures nécessaires. Les procédures disciplinaires suivront leur cours légitime. »

Bien peu présent en Australie et en Nouvelle-Zélande pendant le tournoi, Infantino a poursuivi en insistant sur le nécessaire développement du football féminin et le respect pour les joueuses. « Pour notre part, nous devons continuer à nous concentrer sur la manière dont nous pouvons continuer à soutenir les femmes et le football féminin à l’avenir. Sur le terrain et en dehors. En défendant de vraies valeurs et en respectant les joueuses en tant qu’individus et leurs fantastiques performances, a-t-il assuré. Cette Coupe du Monde Féminine de la FIFA a été la plus belle et la meilleure de l’histoire. »

Si tu le dis, Gianni.

