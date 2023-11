Indice UEFA : La France manque la cinquième place de peu

C’est ce qu’on appelle l’avoir dans LOSC.

Déjà revenue sur les talons des Pays-Bas lors de la dernière semaine européenne, la France est passé à un cheveu de chiper la cinquième place aux Bataves lors de celle qui s’est achevée ce jeudi soir. Ou plutôt à un pion de Lille près. Après les défaites de Paris et Lens en début de semaine, et alors que Rennes, Toulouse et Marseille avaient fait le boulot, le LOSC n’a pu faire mieux qu’un nul sur la pelouse du Slovan Bratislava. Un partage des points qui laissent la France à 0,003 point des Pays-Bas. Autant dire qu’il est désormais difficile de savoir lequel des deux pays comptera un quatrième représentant en Ligue des champions pour la saison 2025-2026.

Et dire que Lyon, qui a pourtant ramené un bon paquet de points ces vingt dernières années, n’y sera pas.

