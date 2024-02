Inarrêtable, Bologne s’offre le Hellas

Thiago à la mode !

Bologne n’en finit plus de rêver. Ce vendredi soir, les Rossoblù ont également scalpé le relégable du Hellas (2-0), pour signer leur 5e succès consécutif en Serie A. Quatrièmes (avec deux matchs en plus par rapport à l’Atalanta), ils continuent de légitimement aspirer à retrouver la Ligue des champions nouvelle formule, tant l’écart avec la Roma et la Lazio semble se creuser peu à peu.

Le jeune Giovanni Fabbian a ouvert la marque à bout portant en première période, profitant notamment d’une sortie mal maîtrisée de Lorenzo Montipò (27e), avant que Remo Freuler ne plante son premier but « bolognais », sur une reprise du gauche, à la suite d’une superbe action collective (65e).

Le Renato Dall’Ara bientôt paré de ses plus beaux habits européens, c’est oui.