Hugo Lloris devrait quitter Tottenham

On ne sait même plus ce que c’est, de voir Hugo Lloris avec le maillot d’un autre club.

Après onze saisons passées à Tottenham, le gardien français (36 ans) devrait quitter l’Angleterre pour rejoindre l’Italie et la SS Lazio. Selon Sky Italia, le portier – choix du boss Claudio Lotito – devrait rejoindre le club entraîné par Maurizio Sarri où un contrat de deux ans l’attendrait. Les derniers détails de ce deal seraient en train d’être réglés, et l’ex-capitaine des Bleus pourrait être libéré de sa dernière année de contrat à Londres. À Rome, notre Hugo national ferait concurrence à Ivan Provedel (29 ans), titulaire indiscutable la saison dernière.

Hugo #Lloris is now very close to joining @OfficialSSLazio from @SpursOfficial. Parties working to reach final agreement on personal terms. #THFC @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 16, 2023