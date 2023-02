Heung-Min Son victime d’attaques racistes sur Internet

Le racisme, un thème trop récurrent dans l’actualité du foot.

Buteur ce dimanche après-midi, Heung-min Son a participé à la victoire de son équipe de Tottenham contre West Ham (2-0). Une belle performance malheureusement gâchée par un incident, puisque le Sud-Coréen a été la cible d’insultes racistes après le match. Le joueur de 30 ans a rapidement reçu le soutien de son club, qui a décidé de ne pas laisser passer et a publié un message sur les réseaux sociaux : « Nous avons été informés des abus racistes en ligne totalement répréhensibles dirigés contre Heung-min Song lors du match d’aujourd’hui, qui ont été signalés par le club. Nous sommes aux côtés de Sonny et appelons une fois de plus les entreprises de réseaux sociaux et les autorités à agir. »

We have been made aware of the utterly reprehensible online racist abuse directed at Heung-Min Son during today’s match, which has been reported by the Club. We stand with Sonny and once again call on the social media companies and authorities to take action. pic.twitter.com/afKtG6YNt3

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 19, 2023