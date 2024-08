Henry : « Cette équipe nous a montré qu’elle avait du tempérament »

Droit à la médaille.

L’équipe de France de football s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique ce vendredi soir aux dépens de l’Argentine grâce à un but de Jean-Philippe Mateta. « Énorme respect pour l’équipe d’Argentine. La plupart des joueurs avaient joué tout les matchs jusque-là et ils nous ont posé pas mal de problème, a souligné Thierry Henry après la rencontre au micro de France 3. Mais encore une fois, cette équipe nous a montré qu’elle avait du tempérament. Oui, il y a la tête de Simeone au-dessus, puis on touche la barre et on a deux ou trois occasions aussi puis un but où on pensait avoir marqué, il y a eu une explosion de joie… mais on voit une unité. »

#Paris2024 🗣️ "On verra bien si le carton d'Enzo est mérité mais je n'aime pas ce genre de choses" Thierry Henry donne sa réaction après cette fin de match houleuse et l'expulsion d'Enzo Millot. pic.twitter.com/kFvvB9VYoS — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

Le sélectionneur a en revanche beaucoup moins apprécié la fin de match houleuse entre les joueurs des deux équipes et le carton rouge reçu par Enzo Millot, pourtant remplacé quelques instants auparavant. « Je me suis tourné pour aller serrer la main à l’entraîneur adverse, et j’ai vu plein de choses. On vient de me dire qu’Enzo Millot a pris un rouge. On verra si c’est mérité, mais je n’aime pas ce genre de chose. Ce n’était pas nécessaire. On perd un joueur, on n’avait pas envie et c’est surtout inutile, il n’était pas sur le terrain. C’est le seul bémol », a-t-il grondé.

Certains risquent d’avoir les oreilles qui sifflent dans le vestiaire.

Enzo Millot a écopé d'un carton rouge à la fin de France-Argentine