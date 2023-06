Henri Bedimo perd son procès face à l’OM

Il a encore perdu sa coccinelle.

Henri Bedimo a perdu son procès contre l’OM, rapporte L’Équipe ce lundi. En juin 2018, l’ancien latéral phocéen avait été licencié pour avoir monté une académie de football au Cameroun en lien avec le MHSC, une équipe concurrente. Le 26 mai dernier, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est rangée du côté marseillais : « La promotion de l’académy (sic) de football sur différents médias et sur les réseaux sociaux, académie inaugurée […] en partenariat avec le MHSC, club concurrent, et sans que la société de l’Olympique de Marseille n’en soit informée, constitue assurément un manquement à l’obligation de loyauté envers son employeur et un manquement à ses obligations contractuelles. »

« Il n’y a pas eu de réflexion longue lorsqu’il fallait faire le choix du partenaire. Avec mon conseiller, on a tout de suite eu la même idée de proposer cela au MHSC », a déclaré le joueur lors d’une interview sur le site du MHSC, en juin 2018. L’OM décide alors de le licencier pour faute grave. Le latéral gauche, de son côté, a évoqué la nullité de son licenciement. Il pense que Marseille lui « reproche la création et le développement de son association à but humanitaire au Cameroun créée en 2007, ce qui constitue une atteinte à sa liberté d’association ».

Sa Foot Academy n’est « qu’une association sportive » et « n’exerce aucune activité commerciale, et n’a rien à voir avec les véritables centres de formation en Afrique auxquels les grands clubs de Ligue 1 s’intéressent pour des raisons économiques ». Au total, le Camerounais demandait 5,3 millions d’euros de dommages et intérêts. Henri Bedimo n’aura rien eu.

Il y a des cartons rouges qui font plus mal que d’autres.

