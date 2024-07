Grosses cotes France Espagne : Près de 500€ à gagner avec les Bleus

La France toujours aussi solide

À défaut de miser sur un football emballant et spectaculaire, l’équipe de France a basé l’ensemble de son jeu sur sa solidité défensive. La ligne arrière composée par les latéraux Koundé et Hernandez et la charnière Upamecano – Saliba donne pleinement satisfaction à Didier Deschamps. Et les rares fois où elle se retrouve déséquilibrée, le portier Mike Maignan est là pour assurer l’intérim dans les cages. De ce fait, les Bleus n’ont pas encaissé le moindre but dans le jeu depuis le début de la compétition et ils sont la première équipe à rejoindre le dernier carré d’un Euro en ayant réalisé cet exploit. On peut également voir cela dans le sens inverse puisque les Tricolores sont toujours en quête de leur premier but inscrit dans le jeu. Ils n’ont en effet inscrit qu’un penalty et bénéficié de deux « CSC » pour atteindre ces demi-finales.

Sans surprise, Didier Deschamps ne devrait pas changer de tactique à l’occasion de cette demi-finale, en particulier face à une sélection espagnole connue pour son amour du ballon et de la possession. Le jeu devrait donc être à l’initiative de la Roja qui se repose maintenant sur ses jeunes pépites Lamine Yamal et Nico Williams pour accélérer et tenter de dynamiter le bloc adverse. Mais ces ailiers assez peu expérimentés auront fort à faire pour tenter de mettre à mal une défense beaucoup plus rodée aux grandes compétitions. Le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, sera en plus privé de 3 potentiels titulaires pour cette affiche puisque Carvajal et Le Normand sont suspendus en défense et le milieu Pedri est quant à lui blessé. Les Français pourraient profiter de ces défections pour piquer en contre et enfin réussir à planter une fois ou deux pour se hisser une nouvelle fois en finale d’une grande compétition.

En direct : Espagne-France (0-0)