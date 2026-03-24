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Grosse émotion en Colombie après le décès d’un jeune espoir en plein match

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Grosse émotion en Colombie après le décès d’un jeune espoir en plein match

La fête n’est plus. Santiago Castrillón, jeune joueur du Millonarios FC, est décédé samedi pendant le derby de Bogota du championnat national des moins de 20 ans contre l’Independiente Santa Fe. À 18 ans, le jeune Colombien s’est effondré en plein match, pris d’un malaise après avoir été touché par le ballon au niveau de la poitrine.

Son club a annoncé lundi que « malgré les efforts médicaux », Santiago n’avait pas survécu, entouré jusqu’au bout de sa famille, de ses coéquipiers et de ses amis. « Le cœur du club est brisé. La douleur nous submerge, nous plongeant dans l’impuissance et la tristesse. »

Un drame qui touche l’Europe

Connu nationalement en Colombie, Santiago Castrillón s’entraînait régulièrement avec l’équipe première. Ce drame a créé une grande vague de soutien au-delà des frontières colombiennes. Le Real Madrid s’est exprimé pour apporter tout son soutien à la famille, aux coéquipiers et à son club. De son côté, Radamel Falcao, passé par Millonarios, s’est aussi exprimé sur le réseau X : « C’est le cœur brisé que nous lui disons adieu, mais aussi avec la ferme promesse de continuer à nous battre pour ce qui lui tenait tant à cœur. »

Radamel Falcao est de retour aux affaires

AR

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