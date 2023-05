Gros scandale dans le championnat district de futsal portugais

À tout le monde. Mais pas à nous.

Situation : avant le coup d’envoi de l’ultime journée de fin du championnat district de futsal portugais, le club du Vitória de Santarém, alors premier, se dispute la première place avec le club de Mação, deuxième. Si les deux équipes comptent autant de points, 49, le Vitória part largement favori au moment de recevoir l’avant-dernier du championnat en comptant pas moins de 33 buts d’écart au goal-average.

Insólito: Mação sagrou-se campeão distrital de futsal de Santarém, ao golear o Benavente por 60-0. A equipa tinha menos 33 golos que o Vitória de Santarém à entrada da última jornada. O Benevante apresentou com um guarda-redes e dois jogadores de campo. pic.twitter.com/NEpiO8lfS3 — Cabine Desportiva (@CabineSport) May 7, 2023

Résultat : en terminant son match et en s’imposant 7-5 face au club de Gruder, le Vitória a été très surpris de voir le club de Mação gagner 60-0 à la maison face à Benavente. Un score fleuve inhabituel et très surprenant qui peut s’expliquer par le fait que son adversaire s’était déplacé à quatre : un gardien, deux joueurs de champ, et un entraîneur. Totalement improbable.

Une enquête devrait bientôt être ouverte, rapporte O Jogo dans ses colonnes ce lundi matin.

