Un grand espoir de la Belgique choisit finalement le Maroc

Les néo-champions d’Afrique continuent de sourire. Considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du vivier belge, le milieu offensif belgo-marocain Rayane Bounida a finalement décidé de porter le maillot du Maroc.

Né à Vilvorde, en périphérie de Bruxelles, le jeune joueur de l’Ajax Amsterdam avait évolué dans toutes les sélections de jeunes de la Belgique, des U16 aux Espoirs. C’est par un courrier que Bounida a finalement informé la Fédération de son choix de représenter les Lions de l’Atlas. « C’est une décision qui lui appartient. C’est un garçon aux nombreuses qualités et je lui souhaite beaucoup de succès, mais nous devons maintenant nous concentrer sur les joueurs qui sont ici avec nous », a indiqué à la chaîne Sporza le sélectionneur des U21 belges, Gill Swerts, qui n’a donc pas sélectionné le jeune milieu offensif.

En réussite à l’Ajax cette saison

Capable d’évoluer dans l’axe comme sur les ailes, Rayane Bounida a été formé du côté d’Anderlecht, avant de rejoindre le centre de formation de l’Ajax à l’âge de seize ans. Et le joueur de 20 ans s’est fait une belle place dans le groupe pro cette saison, disputant 24 matchs pour 2 buts et 8 passes dés.

Peut-être ne voulait-il simplement pas porter cet affreux maillot bleu et rose de la Belgique ?

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