Gennaro Gattuso et la charge mentale de Noël

C’est dommage, Gennaro Gattuso a déjà la barbe pour être un bon père Noël.

Lors de sa conférence de presse avant le match à Montpellier, Gennaro Gattuso s’est souvenu de son expérience de joueur lors des périodes de fêtes. Lui qui avait joué le Boxing Day lors de son passage à Glasgow, chez les Rangers lors de la saison 1997-1998, reste méfiant pendant cette période : « J’ai dit aux joueurs de ne pas penser aux vacances, aux cadeaux pour les parents, pour les grands-parents parce que si on est concentré sur autre chose que le match, on risque de prendre une valise. »

Le champion du monde 2006 a ensuite raconté son vécu d’ancien joueur, avec une vision précise de la répartition des rôles : « Lors de mes premières saisons en tant que joueur, cette période-là était un désastre parce que ma femme me demandait tout le temps mon avis pour l’organisation. Elle me stressait avec tout ça et ça m’a fait perdre beaucoup d’énergie. À un moment donné, je lui ai dit qu’elle s’occuperait seule de tout ça. »

La déconstruction attendra.

