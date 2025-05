Le Maccabi Haïfa annonce le décès d’un de ses joueurs

Le Maccabi Haïfa l’a confirmé ces dernières heures : le milieu de terrain Gadi Kinda est décédé ce mardi à l’âge de 31 ans. Il y a deux semaines, le club israélien avait annoncé son hospitalisation temporaire en mars, avant de le revoir mercredi dernier sur un lit d’hôpital lutter contre une maladie qui n’a pas été précisée.

Dans un communiqué, le président du club Itzik Ovadia se montre particulièrement touché par sa disparition. « J’ai reçu avec beaucoup de douleur le message concernant la mort de Gadi. J’ai rencontré Gadi quand il avait 16 ans dans le groupe de jeunes de MS Ashdod. Gadi était un garçon très talentueux, heureux, souriant et aimé par tous. J’ai été fier de le voir progresser et devenir un footballeur professionnel en Israël, à l’étranger et dans l’équipe nationale israélienne, et bien sûr au cours des deux dernières saisons chez notre club du Maccabi Haïfa. » Il laisse derrière lui sa femme et ses deux filles.

Cette saison, Gadi Kinda a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues, dont une dernière le 29 mars contre l’Hapoël Haïfa. Né en Éthiopie de parents juifs, il a commencé sa carrière au MS Ashdod et est resté en Israël jusqu’en 2021, avant de connaître une aventure au Sporting Kansas City aux États-Unis. Le milieu offensif est revenu au bercail en 2024 sous les couleurs du Maccabi Haïfa, où il y a disputé 55 rencontres.

Gadi Kinda était également sélectionné par intermittence avec l’équipe nationale israélienne (10 sélections), avec laquelle il avait effectué toutes ses classes en jeunes.

