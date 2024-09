Futsal : L’entraîneur des Bleus pique une gueulante lors du très controversé France-Iran

Pas sûr que cela sauve leur réputation.

La polémique autour de ce match n’est pas prête de s’estomper. Alors que les Iraniens ont finalement battu la France (4-1), une tempête de critiques s’est abattue sur les deux équipes. Déjà qualifiées au second tour avant la rencontre, elles ont été accusées d’avoir volontairement joué petit bras pour éviter la première place du groupe, synonyme d’un parcours qui semblerait bien plus compliqué.

« On passe pour des cons là ! »

Le sélectionneur des Bleus, Raphaël Reynaud, conscient du non-match qu’il était en train de voir, n’a pas hésité à hausser le ton lors d’un temps mort. « Faut y aller les gars ! Ce n’est pas suffisant ce qu’on fait, a-t-il lâché dans une séquence ressortie par La Chaîne L’Équipe et diffusée mardi. On passe pour des cons là. D’accord ? Donc on se bouge ! On fait des coupes courtes si vous voulez, mais faites des coupes. Dans les attitudes on y est ! Ok les mecs ? On y va là ! ».

"On passe pour des cons là. D'accord ? Donc on se bouge !" 👀 L'extrait du discours du sélectionneur des Bleus lors du premier temps mort face à l'Iran, au Mondial de futsal ⚽️#EDC pic.twitter.com/uQu27SOT4q — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 24, 2024

Après le match, la Libye et la Paraguay ont décidé de porter réclamation auprès de la FIFA, afin d’exclure les deux nations du tournoi. En vain. Car sauf retournement de situation, la France et l’Iran vont poursuivre leurs parcours respectifs. En huitièmes de finale, la France défiera la Thaïlande. Au passage, l’entraîneur thaïlandais s’est permis de qualifier le match de « honte mondiale ».

Les Bleus jouent avec la peur.

Futsal : quand la France s’attire un parquet d’ennui