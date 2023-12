France : L’avantage fiscal pour les fédérations internationales retoqué du budget 2024

C’est déjà la fin du rêve.

Le gouvernement Macron rêvait d’un retour de la Fifa à Paris, il n’en sera finalement rien. Un amendement du budget 2024 prévoyait la mise en place d’un paradis fiscal pour les fédérations sportives internationales, avec l’objectif à peine dissimulé de faire l’instance du football international dans la capitale après son départ en 1932. Devant ce beau cadeau, le Conseil constitutionnel n’en a pas fait et a décidé de supprimer l’amendement au budget, car celui-ci passe outre « le principe d’égalité » devant l’impôt. Les Sages ont également estimé que « le législateur n’a pas fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu’il s’est proposé ». De fait, l’article en question est supprimé, et la mission fixée par le Président de la République de faire revenir la Fifa à Paris se complexifie un peu plus.

Rendez-vous au budget 2025 pour une nouvelle tentative ?

